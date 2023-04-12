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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Работа Керченской паромной переправы остановлена в третий раз с начала недели

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено рано утром в среду из-за тумана, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Это уже третья остановка переправы с начала недели: она не работала также в первой половине дня понедельника и затем почти сутки до вечера вторника.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, для них работает Керченская паромная переправа. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Крым МЧС России
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