Госдума ратифицировала соглашение об аудиторской деятельности в ЕАЭС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), главной целью которого является создание единого рынка подобных услуг в рамках союза.

Документ (№305319-8) внес на ратификацию в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин.

Соглашение подписано в Москве 19 апреля 2022 года, его участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Согласно документу, в странах ЕАЭС оказывать аудиторские услуги смогут лица, сведения о которых включены в национальные реестры аудиторских организаций и аудиторов. Для работы в других странах союза им будет достаточно состоять в своем национальном реестре, регистрироваться в зарубежном не придется.

Участники соглашения обязаны обеспечивать открытость и общедоступность сведений в этих реестрах. Оговаривается, что они ведутся на государственных языках государств-членов и на русском языке.

Документ регулирует вопросы допуска к аудиторской деятельности (требования к аудиторам), стандарты аудиторской деятельности, независимость аудиторов, институт аудиторской тайны и т.д. Предусматривается, что аудиторская деятельность на территории ЕАЭС должна осуществляться в соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности и кодексом этики профессиональных бухгалтеров (в части осуществления аудиторской деятельности), принятыми Международной федерацией бухгалтеров.