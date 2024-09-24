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Дума ратифицировала договор о взаимном признании в ЕАЭС банковских гарантий в госзакупках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение о взаимном признании банковских гарантий при государственных и муниципальных закупках членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ № 671370-8) правительство внесло в парламент в июле.

Соглашение устанавливает требования к банкам, чьи гарантии будут признаваться в других государствах ЕАЭС, а также подходы по формированию перечня таких банков и порядок ведения реестра выданных банковских гарантий, порядок разрешения споров.

Согласно тексту документа, к банку-гаранту в течение шести месяцев до выдачи гарантии не должны применяться меры по предупреждению его экономической несостоятельности. Если законодательство государства-бенефициара требует наличие определённого уровня кредитного рейтинга, то он должен быть получен от аккредитованного агентства этого государства или соответствовать критериям, установленным Евразийской экономической комиссией.

Соглашение не распространяется на закупки, содержащие государственную тайну, и на закупки центральных банков государств-членов.

ЕАЭС правительство Госдума
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