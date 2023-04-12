Кремль не стал комментировать статью о возможных поставках в Иран компонентов ракетного топлива

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию о возможных переговорах Ирана с Россией и КНР по поставкам компонентов, необходимых для производства ракетного топлива.

"Я не знаком с такими сообщениями, поэтому я ничего не могу сказать вам", - сказал Песков журналистам в среду.

Публикацию, которую попросили прокомментировать Пескова, выпустило издание Politico. Речь идет о возможных поставках в Иран компонентов для ядерного топлива, которые тот не может законно получать из-за санкций.