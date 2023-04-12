Подготовлены поправки о фингарантиях страхования жизни с выплатами АСВ до 2,8 млн рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил правительству для оценке депутатский законопроект о создании системы финансовых гарантий на рынке страхования жизни с суммой выплат по каждому накопительному договору в переделах 2,8 млн рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, знакомый с текстом документа, "лимиты выплат, предложенные депутатами для гарантирования вложений по договорам страхования жизни, соответствуют обсуждаемым уровням гарантий для НПФов и вдвое выше действующих в настоящее время для банковских вкладов - 2,8 млн рублей против 1,4 млн рублей".

Кроме того, согласно проекту "в случае смерти застрахованного по договору защиты жизни наследники получат 10 млн рублей. При этом расчет гарантийной выплаты проводится в совокупности по всем договорам страхования жизни, заключенным с одним страховщиком, в отношении конкретного застрахованного лица", пояснил детали источник агентства.

Проект предполагает, что гарантийный фонд выплат будет формироваться агентством - в данном случае речь идет об АСВ - правила формирования фонда, порядок отчетности определяются этим законом и Банком России, добавил он.

Законопроект предусматривает переходный период, сам закон заработает через 2 года после его принятия. "Если, к примеру, этот законопроект, идею которого поддержали ЦБ и Минфин, будет принят до конца 2023 года, система гарантирования по договорам страхования жизни в РФ заработает в конце 2025 года или в начале 2026 года", - предположил собеседник агентства.

Кто получит право на выплату

Источник отметил, что участниками системы гарантирования прав по договорам страхования жизни окажутся страхователи и выгодоприобретатели по договорам страхования жизни, а также их правопреемники, страховщики жизни, АСВ и ЦБ.

Размер гарантийной выплаты будет определяться по результатам расчетов на день наступления гарантийного случая.

"При определении размера гарантийной выплаты не учитывается инвестиционный доход, выплата которого зависит от обстоятельств, предусмотренных договором страхования жизни, относительно которых неизвестно, наступят они или нет", - процитировал текст законопроекта источник. При этом учитывается сумма страховой выплаты по договору страхования жизни, право страхователя на выкупную сумму, возврат страховой премии (или ее части) по договору страхования жизни.

Как ранее сообщили агентству в Банке России, "cистема гарантирования будет распространяться на все договоры страхования жизни, но только в страховой части (страховая выплата, выкупная сумма, возврат страховой премии)".

Согласно разработанному депутатами законопроекту, юридические лица не имеют права на получение выплаты из гарантийного фонда, но за одним исключением - такое право сохраняет, к примеру, банк-кредитор (после проведения соответствующих расчетов) по договору потребительского займа в качестве выгодоприобретателя.

Планируется, что АСВ в течение 30 рабочих дней со дня получения от страховщика необходимой информации формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования жизни. Форма реестра и порядок его ведения определит ЦБ по согласованию с АСВ, агентство вправе запросить у страховщика дополнительную необходимую информацию для проведения выплаты.

Гарантийная выплата осуществляется АСВ в течение трех рабочих дней после предоставления заявления имеющего право на выплату потребителя с приложением подтверждающих документов, в том числе о факте правопреемства.

Заявку на выплату можно будет оформить разными способами, в том числе в электронном виде через портал Госуслуг, но при соблюдении четко описанных законом для таких ситуаций мер безопасности.

Лицо, имеющее право на гарантийную выплату, вправе получать от страховщика, с которым заключен договор страхования жизни, и от агентства информацию о порядке и размерах получения гарантийной выплаты.

Законопроект допускает возможность для "опоздавших" подать заявление на выплату претендентов получить ее в ряде случаев, перечень которых четко определен. В частности, получить выплату позже можно, если ранее это не удалось сделать из-за обстоятельств непреодолимой силы, в связи c прохождением претендентом военной службы или по причине тяжелой болезни.

Прием заявлений на выплаты могут, согласно законопроекту, осуществлять банки и страховщики как агенты АСВ, которые определятся по конкурсу и по согласованию с ФАС России. Порядок взаимодействия агентов с АСВ, включая нормы компенсации затрат агентов, устанавливается советом директоров агентства.

Права и обязанности АСВ

Денежный фонд гарантий будет принадлежать агентству на праве собственности, его средства обособляются от иного имущества агентства и учитываются на специальном счете АСВ в Банке России, по ним ЦБ не уплачивает процентов по остаткам денежных средств, следует из заонопроекта.

АСВ отвечает за формирование фонда за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, процентов за несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов. Фонд подлежит аудиту в соответствии с законом "О страхование вкладов в банках РФ".

Фонд гарантий по страхованию жизни формируется за счет ежеквартальных отчислений страховщиков с соответствующими лицензиями, минимальная ставка гарантийных взносов составляет 0,003125 процента расчетной базы. Она может быть увеличена до 0,3 процента (включительно) расчетной базы. Решение об изменении ставки гарантийных взносов принимается советом директоров АСВ, информация об этом должна быть опубликована на официальном сайте агентства.

При повышении ставки гарантийных взносов новая ставка вводится не ранее 45 дней после дня принятия такого решения советом директоров АСВ. Как ранее сообщалось со ссылкой на оценку Всероссийского союза страховщиков (ВСС), минимальный размер отчислений не окажется необременительным для участников рынка.

Законопроект устанавливает, что для контроля за полнотой и своевременностью поступления гарантийных взносов ЦБ обеспечит АСВ доступ к сведениям о величине страховых резервов и о размере гарантийного депозита на отчетную дату по каждому страховщику. За несвоевременное пополнение фонда к страховщикам будут применяться штрафные санкции.

Систему гарантий ждут страховщики жизни

Проведенный агентством опрос страховщиков жизни показал, что они считают создание системы финансовых гарантий для потребителей одним из стратегических приоритетов развития своего рынка. С такой позицией согласен и вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. При этом он заявил агентству, что создание системы гарантий скорее окажется благоприятным "психологическим фактором для потребителей", поскольку за последние годы реальных историй с каким-либо драматическим уходом страховщиков жизни с рынка сегмент не знает.

Вместе с тем, генеральный директор СК "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев назвал эту задачу одним из двух важнейших стратегических приоритетов на ближайшие годы. В компании "МАКС-Жизнь" разделяют его позицию. К числу стратегических приоритетов в сегменте здесь относят 3 задачи - внедрение нового для РФ вида бизнеса долевого страхования жизни, распространение инвестиционного налогового вычета на долгосрочные полисы страхования жизни, распространение системы гарантирования на страхование жизни.

"Система гарантирования на рынке страхования жизни будет вводиться по аналогии с защитой вкладов, что повысит надежность и ценность страховых продуктов в глазах клиентов", считают в ООО "РСХБ-Страхование жизни".

В свою очередь генеральный директор компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич заявил агентству, что компания "поддерживает инициативу ЦБ как в части введения системы гарантирования, которая уже действует для других участников финансового рынка, так и в части увеличения суммы гарантирования до 2,8 млн рублей. Такое решение повысит уровень защиты накоплений граждан, что в перспективе положительно скажется на развитии рынка страхования жизни. В целом введение системы гарантирования повысит уровень доверия населения к долгосрочному накоплению у страховщиков".