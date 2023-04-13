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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Мишустин посетит Тюменскую область

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 13 апреля, посетит Тюменскую область, где побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр, сообщает пресс-служба правительства.

В пресс-службе добавили, что в графике Мишустина также встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.

Россия Правительство Михаил Мишустин Тюменская область
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