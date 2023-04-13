Мишустин посетит Тюменскую область
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 13 апреля, посетит Тюменскую область, где побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр, сообщает пресс-служба правительства.
В пресс-службе добавили, что в графике Мишустина также встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.