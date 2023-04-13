Товарооборот РФ и Таджикистана в 2022г вырос на 18,3%, до $1,4 млрд

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2022г вырос на 18,3% и составил $1,4 млрд, заявил по итогам прошедшей в Душанбе "биржи контактов" малых и средних предприятий двух стран вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.

"По итогам 2022 года, по данным ФТС России, двусторонний товарооборот увеличился по сравнению с 2021 годом на 18,3% и составил 1,4 млрд долларов. Объем экспорта составил 1,3 млрд долларов с ростом на 19,7%, импорта - 103,3 млн долларов с ростом на 3,7%", - заявил Падалко, чьи слова цитирует пресс-служба ТПП РФ.

Он добавил, что существенную долю российского экспорта - около 23% - составляют товары несырьевого неэнергетического экспорта.

Сотрудничество не должно ограничиваться исключительно торговлей, подчеркнул Падалко.

"Нужно искать возможности для выхода на реализацию совместных кооперационных проектов. Хорошие возможности для сотрудничества открываются в таких областях, как металлургия, строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность, горно-рудный сектор, цифровизация и информационные технологии", - призвал вице-президент российской ТПП.

По его словам, перспективные ниши для взаимодействия имеются в сфере инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации, в том числе в рамках свободных экономических зон.

Кроме того, по мнению Падалко, большой потенциал представляет и взаимодействие двух стран на уровне регионов. В настоящее время с ТПП Таджикистана и ее региональными отделениями партнерские соглашения имеют более 100 российских территориальных палат.