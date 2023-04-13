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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Телефонных контактов Путина с Си Цзиньпином пока не запланировано

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина пока не запланировано телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В настоящий момент в графике нет каких-то телефонных контактов лидеров России и Китая", - сказал он журналистам.

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Представителя Кремля также попросили прокомментировать ситуацию вокруг Тайваня.

В ответ Песков напомнил, что Россия "осуждает любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки вокруг острова".

"Провоцирование Китая считаем недопустимым", - добавил он.

Дмитрий Песков КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
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