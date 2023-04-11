Тайвань заявил, что корабли КНР не спешат отходить от острова по окончании учений

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС КНР продолжают находиться вблизи Тайваня, несмотря на окончание накануне трехдневных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Joint Sword. Об этом сообщает во вторник South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на тайванское оборонное ведомство.

По данным Тайбэя, утром вторника возле острова зафиксировали девять кораблей НОАК: ранее они входили в группу из 12 кораблей, принимавших участие в финальном дне маневров. Однако в ведомстве не уточнили, о каких типах кораблей идет речь и присутствует ли среди них авианосец "Шаньдун".

Кроме того, во вторник командование НОАК направило к острову 26 боевых самолетов, которые вошли в провозглашенную властями Тайваня зону идентификации ПВО острова.

Учения начались после возвращения в Тайбэй из поездки, в том числе, в США главы администрации острова Цай Инвэнь. SCMP отмечает, что особенное недовольство Пекина вызвала ее встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, несмотря на неоднократные предостережения властей КНР против этого мероприятия.

В свою очередь Цай Инвэнь заявила, что для глав островной администрации уже долгое время являются нормальной практикой транзитные поездки через США и встречи с союзниками Тайбэя. Она обвинила Пекин в использовании ее турне и встречи с Маккарти в качестве предлога для организации учений.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Представитель армии Китая в свой черед заявлял, что учения Joint Sword являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".