Проект о праве банков не идентифицировать владельцев религиозных организаций прошел II чтение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.

Законопроект № 1056820-7 в конце ноября 2020 года внесло в парламент правительство. Это поправки в закон о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.

Согласно статье 7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно закону об отмывании зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку высказывал опасение, что проектируемые нормы могут быть использованы экстремистскими религиозными организациями.

Ко второму чтению документ был дополнен нормой, которая уточняет, что является предметами религиозного назначения и религиозной литературой. Это перечень, утвержденный постановлением правительства №251 от 31 марта 2021 года (предметы храмового убранства, религиозной символики и атрибутики, одежда и головные уборы религиозного назначения).

По данным Минюста, в России зарегистрировано 31 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).