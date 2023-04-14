Путин подписал законы об упрощенном признании пропавшими без вести и погибшими в зоне СВО

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы об упрощении процедуры признания бойцов и граждан пропавшими без вести и погибшими в зоне военной спецоперации.

Так, одним из законов предусматривается специальный порядок выдачи справки о смерти военнослужащего, умершего или погибшего во время прохождения военной службы по призыву или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время либо военного обучения в период военного положения и в военное время.

В частности, предусматривается, что документ о смерти может быть выдан не только медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, но и другим уполномоченным лицом.

Также закон признает утратившим силу положение, согласно которому для подачи заинтересованными лицами заявления о признании военнослужащего или иного гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необходимо указать день окончания военных действий.

Другой закон предусматривает особенности применения положений Гражданского кодекса РФ в части признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями - по отношению к гражданам, участвовавшим в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области или в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Также это касается лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лиц, проходивших в Вооруженных силах РФ военную службу по контракту, лиц, находившихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и добровольцев, а также граждан, проживавших на указанных территориях.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ранее пояснял, что после принятия закона, достаточно будет заявления командира, видевшего гибель бойца, чтобы он был признан погибшим.

"Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по действующим правилам, для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий.

Новый регламент коснется всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье, сообщил Турчак.

По словам Турчака, "в условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто – длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки".

Законы вступят в силу через месяц после официального опубликования.