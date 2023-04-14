Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Президент РФ подписал закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

Соответствующая информация опубликована в пятницу на портале правовой информации.

В настоящее время в указанных субъектах РФ фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке.

Указывается, что принятие положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон об электронных повестках

Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

В посольство Финляндии в Москве поступил конверт с белым порошком

Что произошло за день: пятница, 14 апреля

"Норникель" перестанет публиковать информацию на LSE

Эксперт спрогнозировал рост себестоимости производства зерна в России на 30-50%

Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

Минфин скоро получит информацию о базе для windfall tax и определится со ставкой

Завершение строительства Российской орбитальной станции ожидается в 2032 году

Завершение строительства Российской орбитальной станции ожидается в 2032 году

Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });