Президент РФ подписал закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

Соответствующая информация опубликована в пятницу на портале правовой информации.

В настоящее время в указанных субъектах РФ фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке.

Указывается, что принятие положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.