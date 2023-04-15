Пожилая женщина контужена при обстреле села в Белгородской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны села в Шебекинском городском округе в субботу, есть пострадавшая.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. (...) Пострадавшая - бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела.

"В ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы", - заверил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.