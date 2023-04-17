Белгородское село Муром второй раз за день попало под обстрел

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном, втором за день обстреле с украинской стороны села Муром Шебекинского городского округа.

"Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения. Также повреждена линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в Муром выехали аварийные и оперативные бригады.

В результате первого обстрела Мурома один снаряд попал в частный жилой дом и полностью его разрушил, были повреждения еще в трех домовладениях. Никто не пострадал.

Также в понедельник Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа, хутора Лозовая Рудка Борисовского район и села Сподарюшино. Пострадавших в результате обстрелов нет, зафиксированы разрушения частных домовладений.