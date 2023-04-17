РЖД сообщили о росте грузоперевозок с дружественными странами почти в 1,7 раза в I кв.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в январе-марте 2023 г. зафиксировало увеличение грузоперевозок в сообщении с дружественными странами, сообщил первый замглавы компании Сергей Павлов в ходе пленарной сессии транспортно-логистического конгресса "ТрансРоссия" в Москве.

За прошлый год перевозки с дружественными странами выросли на 23%. "Если говорить о первом квартале текущего года, то эта цифра возросла на 66%", - сказал он.

Павлов пояснил, что это произошло за счет новых маршрутов перевозок, новых контрактов. "То, что мы это сделали вместе с нашими грузоотправителями, позволило 700 предприятиям не останавливать свое производство", - подчеркнул он.

В целом объем международных перевозок по сети РЖД вырос в I квартале 2023 г. на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 141,7 млн тонн грузов, отметил топ-менеджер.