Минфин выступил против обязательного декларирования крупных сбережений наличными

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минфин не поддерживает предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн рублей и обязать их раскрывать налоговикам происхождение этих средств.

Эта инициатива "не обсуждается и не прорабатывается в правительстве", отметил Минфин.

"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения. Министерство финансов не поддерживает данную инициативу", - говорится в комментарии ведомства.

17 апреля Вассерман сообщил, что подготовил поправки к Уголовному кодексу и предлагает дополнить его статьей о неправомерном обороте денежных средств.

"Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств", - говорится в законопроекте.

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", - указал депутат в в пояснительной записке к документу.