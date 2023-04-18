Принят закон о штрафах за противоправное распространение сведений из ЕГРН

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о введении штрафов за противоправное распространение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Так, за предоставление должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организациями или гражданами полученных ими сведений из ЕГРН третьим лицам за плату, либо создание сайтов и программ, в том числе мобильных приложений, посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, будут назначаться штрафы. Штраф для граждан составит от 15 до 25 тысяч рублей; для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 80 до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Такие же штрафы предусмотрены за использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и обеспечения предоставления, указанных сведений заинтересованным лицам.

За повторное совершение административного правонарушения предусмотрены штрафы для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до года; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 150 до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 до 600 тысяч рублей.