Путин подписал закон о штрафах за предоставление выписок из ЕГРН третьим лицам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за противоправное распространение данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

"Предоставление должностными лицами органов госвласти, органов местного самоуправления, организациями или гражданами полученных ими сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости третьим лицам за плату, либо создание сайтов и программ (....), посредством которых предоставляется доступ (...), либо использование таких сайтов, программ и приложений (...), если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 25 тысяч рублей", - говорится в документе.

Кроме того, штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 80 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 350 до 400 тысяч рублей.

За повторное совершение административного правонарушения - штраф для граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до 1-го года; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 150 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 до 600 тысяч рублей.