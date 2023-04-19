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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Принят закон об упрощении подтверждения нулевого НДС при экспорте товаров для физлиц

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который упрощает процедуру подтверждения применения нулевой ставки НДС компаниями и ИП при экспорте товаров в адрес иностранных физических лиц со складов, расположенных в странах дальнего зарубежья (т.е. не входящих в ЕАЭС).

Документ (№135666-8) был внесен в парламент правительством.

Согласно действующему законодательству, при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение НДС производится по нулевой налоговой ставке при условии представления в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса (НК). Состав пакета документов зависит от вида таможенной процедуры, самого товара и способа его продажи, но в любом случае предполагает наличие контракта с иностранным лицом на поставку товара и таможенную декларацию со всеми отметками.

Принятый закон уточняет перечень документов, которые необходимо предъявить налоговикам для возмещения НДС при продаже иностранным физическим лицам товаров, отгружаемых с зарубежных складов. Экспортерам необходимо представить реестр сведений из декларации на товары (в электронной форме), по которой ранее товар был вывезен, сведения из счета на оплату товаров (с данными о количестве, стоимости и адресе доставки), сведения из договора аренды склада или иного документа, подтверждающего право пользования налогоплательщика складом.

Сейчас в законе особенности подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров физическим лицам не прописаны, в итоге в практике возмещения НДС есть ряд разночтений.

"Целью проекта федерального закона является создание условий для увеличения объема экспорта товаров в сегменте розничной торговли", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

Госдума
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