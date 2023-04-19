Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

В Челябинской области случился пожар на руднике "Узельгинский"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинской области потушили пожар в шахте на территории Узельгинского рудника, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что днем в среду в шахте рудника на отметке 520 метров загорелся погрузчик. Он полностью сгорел. Площадь возгорания составила 60 кв. метров.

По данным МЧС, на производственный процесс инцидент не повлияет, "20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме".

Когда начался пожар, в шахте находились 347 человек. 346 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще одного человека горноспасатели нашли в стволе, где произошло возгорание, и вывели. Сообщалось, что никто не пострадал.

В пресс-службе Учалинского ГОКа "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания в узле погрузчика на Узельгинском месторождении и отсутствие пострадавших.

Рудник "Узельгинский" (п. Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области) - крупный цех "Учалинского ГОКа" (входит в состав "Уральской горно-металлургической компании, УГМК). Отрабатывает подземным способом три месторождения медно-цинковых колчеданных руд: Узельгинское, Талганское и Молодежное.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.

МЧС Челябинская область Узельгинский рудник УГМК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты в 2023 году в пределах инфляции

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты в 2023 году в пределах инфляции

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии военных добровольцев

Всех горняков эвакуировали из шахты "Распадская" в связи с пожаром

Упавший беспилотник без опознавательных знаков обнаружен в Тульской области

Работа шахты "Распадская" приостановлена из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });