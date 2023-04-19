В Челябинской области случился пожар на руднике "Узельгинский"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинской области потушили пожар в шахте на территории Узельгинского рудника, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что днем в среду в шахте рудника на отметке 520 метров загорелся погрузчик. Он полностью сгорел. Площадь возгорания составила 60 кв. метров.

По данным МЧС, на производственный процесс инцидент не повлияет, "20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме".

Когда начался пожар, в шахте находились 347 человек. 346 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще одного человека горноспасатели нашли в стволе, где произошло возгорание, и вывели. Сообщалось, что никто не пострадал.

В пресс-службе Учалинского ГОКа "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания в узле погрузчика на Узельгинском месторождении и отсутствие пострадавших.

Рудник "Узельгинский" (п. Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области) - крупный цех "Учалинского ГОКа" (входит в состав "Уральской горно-металлургической компании, УГМК). Отрабатывает подземным способом три месторождения медно-цинковых колчеданных руд: Узельгинское, Талганское и Молодежное.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.