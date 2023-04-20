Госдума приняла закон о дальнейшем упрощении и ускорении госзакупок

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во II и III чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), направленные на дальнейшее упрощение госзакупок и сокращение времени их проведения (№314175-8).

Ко второму чтению поправки были дополнены, в частности, временными ограничениями для ряда предлагаемых норм.

Сам закон предусматривает повышение ценового порога для закупок в форме электронного запроса котировок с 3 млн до 10 млн рублей. Предполагается, что это позволит расширить практику проведения закупок в виде электронного запроса котировок, который имеет наименьший среди других конкурентных процедур срок проведения - шесть календарных дней.

При этом предполагалось также снять ограничения на долю таких закупок в совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ). Однако правительство РФ и ряд депутатов предложили ввести временные ограничения для этого положения с целью оценить правоприменительную практику этой нормы и только после этого вводить ее на постоянной основе в 44-ФЗ. В результате действующая норма об ограничении доли закупок в виде электронного запроса котировок не будет применяться до 31 декабря 2026 года.

Также закон предусматривает повышение ценового порога для закупок в "электронных магазинах" (так называемые "закупки с полки") электронных торговых площадок (ЭТП) с 3 млн рублей до 5 млн рублей.

Кроме того, документ дополняет 44-ФЗ временной нормой, позволяющей до 1 января 2025 года проводить строительные закупки "под ключ".

Также госзаказчикам предоставляется право на заключение контракта со вторым участником торгов в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

Помимо этого, закон сокращает срок согласования с ФАС России решения о заключении контракта с единственным поставщиком - до 8 рабочих дней вместо 10 в настоящее время.

Этот законопроект был подготовлен по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в феврале предложила правительству ввести мораторий на применение 44-ФЗ на период до завершения военной спецоперации, чтобы можно было оперативнее осваивать выделяемые средства. В середине марта Совфед подготовил этот законопроект. Но речь в нем шла уже не о моратории на применение 44-ФЗ, а об упрощении и ускорении госзакупок.

Как сообщалось, в марте-апреле прошлого года правительство приняло оперативные меры, направленные на поддержку участников рынка закупок, включая закупки госкомпаний. В конце 2022 года действие этих норм было продлено на 2023 год.

За девять месяцев 2022 года госзаказчики заключили 1,3 млн контрактов на общую сумму 5,1 трлн рублей против 1,4 млн контрактов на 4,5 трлн рублей годом ранее. По данным Минфина, 88% контрактов (в стоимостном выражении) заключены с единым поставщиком (24%) или по результатам несостоявшихся закупок (64%). Годом ранее эти показатели составляли 17% и 60%.

По оценке Минфина, влияние антисанкционных мер (предоставляют правительству РФ и региональным органам власти дополнительные основания для определения единых поставщиков по тем или иным закупкам - ИФ) на закупки у единых поставщиков невелико. По особым основаниям по решениям правительств (субъектов) с едиными поставщиками заключается только около 8% контрактов.