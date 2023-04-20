Минэнерго не планирует включать многоквартирные дома в программу догазификации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не планирует вносить изменения в федеральную программу догазификации с тем, чтобы включить в перечень газифицируемых объектов многоквартирные дома (МКД).

Такой ответ от Минэнерго РФ получил комитет по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области, обратившийся в федеральное министерство с предложением отнести МКД к объектам, подлежащим догазификации.

Председатель комитета Владимир Беспалов сообщил на заседании в четверг, что Минэнерго предложило Нижегородской области включить МКД в региональную программу газификации.

Профильный комитет намерен продолжить работу в данном направлении. В частности, планируется составить реестр негазифицированных МКД, чтобы определить объем работ и источники финансирования.

Это не первое обращение с данной инициативой. В феврале текущего года комитет по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания Нижегородской области обратился к зампредседателя правительства РФ Александру Новаку с предложением включить МКД в федеральную программу догазификации.