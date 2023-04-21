Россельхознадзор с 21 апреля приостановил ввоз молочной продукции из Киргизии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 21 апреля приостановил ввоз молочной продукции из Киргизии. Он проинформировал ветслужбу страны о необходимости с этой даты прекратить сертификацию молочной продукции всех киргизских производителей в адрес российских получателей, говорится в сообщении Россельхознадзора.

К такой мере служба была вынуждена прибегнуть после проведенной с 10 по 16 апреля 2023 инспекции предприятий по производству молочной продукции Киргизии, ферм и пунктов сбора молока.

"В результате инспекции подтверждена неэффективность работы компетентного органа республики по обеспечению и подтверждению качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции, - говорится в сообщении. - Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС". Кроме того, на предприятиях республики отсутствует система прослеживаемости, невозможно отследить происхождение сырья. Компании используют молоко без документов, а также хранят продукцию без маркировки.

Вопрос о возобновлении поставок молочной продукции в РФ будет рассматриваться после того, как ветслужба Киргизии проверит все молокоперерабатывающие предприятия на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС и предоставит в Россельхознадзор соответствующие гарантии. После этого поставщики вновь будут проинспектированы представителями российского ведомства.