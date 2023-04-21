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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Медведев заявил о продолжении работы по доукомплектованию ВС РФ контрактниками

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ, в том числе контрактниками.

"Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в Центральном федеральном округе", - сказал Медведев на совещании, фрагмент которого выложен на его странице в соцсети "ВКонтакте".

На совещании должны быть заслушаны доклады глав регионов по соответствующим показателям, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются.

"Они (проблемы - ИФ) всегда есть, мы их обсуждаем уже на протяжении последнего месяца, даже более, какие-то проблемы, какие-то решения принимаются. Речь идет о совершенствовании федерального законодательства, коллеги, полпреды знают. Мы регулярного обмениваемся информацией, они делают предложения по совершенствованию правил, законов, актов министерства обороны", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Он отметил, что "нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и эффективных практиках, они есть, да и собственно и результаты разные об этом говорят".

ВС РФ Дмитрий Медведев
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