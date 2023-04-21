ВС РФ решит, должны ли агрегаторы отслеживать наличие у водителей разрешений на перевозку

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ разберется, обязан ли агрегатор такси проверять у партнеров наличие разрешений на пассажироперевозки и ограничивать для не имеющих их доступ к заказам, следует из картотеки суда. До этого суды неоднократно вставали на сторону агрегаторов такси, указывая, что контроль за наличием разрешений у перевозчиков - обязанность чиновников, а не коммерческих структур.

Вновь обратиться к этому вопросу судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ решила на примере тяжбы между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и онлайн-сервисом заказа такси "Ситимобил" - ООО "Сити Мобил" (год назад название изменено на "С-Мобильность"). Чиновники обратились в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить компании на территории края передавать информацию о заказах и предоставлять доступ к своей информационной системе водителям без действующих разрешений на пассажироперевозки.

Свое требование Минтранс Кубани мотивировал тем, что "Ситимобил" по сути выполняет функции диспетчерской службы, принимая заявки на перевозку пассажиров и распределяя их между определенными водителями. Но при этом "систематически допускает передачу поступивших заявок" нелегальным перевозчикам и тем самым "не обеспечивает гарантии качества и безопасности предлагаемой потребителям услуги по перевозке". В подтверждение чиновники ссылались на четыре случая, когда заказ выполнял водитель без действующего разрешения. Впрочем, в судебном решении указано, что три из четырех перевозчика в итоге оформили разрешения, а один не ответил на запрос, и "Ситимобил" заблокировал ему доступ к заказам.

При этом чиновники указывали на то, что агрегатор может проверить, есть ли у перевозчиков разрешения: реестр выданных разрешений опубликован на официальном сайте министерства.

Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска минстранса Кубани. "Ситимобил" не является диспетчерской службой, распределяющей заказы между перевозчиками. Компания не назначает водителей на выполнение конкретных заказов. Перевозчики самостоятельно принимают решение о принятии к исполнению того или иного заказа или наделяют своих водителей таким правом.

"Деятельность Общества сводится к оперированию информационной площадки (маркетплейса), на которой размещается информация о текущем спросе и предложении на рынке услуг такси и иных транспортных услуг. Участники этого рынка (перевозчики и пассажиры) самостоятельно заключают между собой сделки. Общество лишь обеспечивает информационную поддержку сторон в процессе их взаимодействия", - решил Арбитражный суд Москвы.

Кроме того, он счел, что закон не обязывает "Ситимобил" контролировать наличие разрешений на таксомоторную деятельность у перевозчиков. Контрольно-надзорная деятельность относится к компетенции государственных органов, а не коммерческих организаций, указал суд. При этом он принял во внимание, что "Ситимобил" оказывает чиновникам содействие: в случае обращений ограничивает доступ к сервису водителям без разрешений.

С таким подходом согласились апелляция и кассация. Но Минтранс Краснодарского края с проигрышем не согласился и направил жалобу в ВС РФ. В ней министерство повторяет свою аргументацию, которую приводил в нижестоящих судах.

В частности, оно настаивает, что компания "является посредником между водителями и пассажирами, осуществляя функции диспетчерской службы".

"Информируя население о возможности получить услугу и принимая соответствующие заявки, формируя базу указанных заявок, оповещая о поступлении заявок перевозчиков, ООО "Сити Мобил" фактически осуществляет деятельность по организации перевозки легковым такси для обратившихся заказчиков", - приводятся в материалах дела доводы минтранса Кубани.

Судья ВС РФ Наталья Павлова сочла доводы чиновников достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

Весной 2022 года сообщалось о том, что совместное предприятие VK и Сбербанка продало УК People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и др. компании) активы такси-сервиса "Ситимобил".

Сейчас единственным владельцем "С-Мобильность" является ООО "Цифровые активы", сведения о владельцах которого скрыты, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В них же указано, что выручка ООО "С-Мобильность" (ранее ООО "Сити Мобил") в 2021 году составила 2,9 млрд рублей, убыток - 17,6 млрд рублей. Данных за 2022 год нет.