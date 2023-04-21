"Росатом" получил лицензию на строительство АЭС малой мощности в Якутии

Компания планирует ввод станции в 2028 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион ГК "Росатом") получило лицензию Ростехнадзора на строительство в Якутии АЭС малой мощности (АСММ), сообщил "Росатом".

На сегодняшний момент компанией проведены предпроектные инженерные изыскания, с опережением осуществляется проектирование Якутской АСММ, развернуты работы по созданию объектов внеплощадочной инфраструктуры и строительство временного городка для рабочих, говорится в сообщении.

"С каждым днем объемы работ нарастают. Ввод первой в мире наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н мы планируем в 2028 г.", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Станцию характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности, говорится в сообщении.

В "Росатоме" также отметили, что растущий мировой запрос на АЭС малой мощности наблюдается по всеми миру.

Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. За прошедший год подписаны двусторонние соглашения с партнерами из Киргизии, Мьянмы и другими, заявили в компании.