В Думу внесен законопроект об изменении правил внесудебного банкротства физлиц

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Процедура внесудебного банкротства станет доступна для граждан с долгами на сумму от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей. Об этом говорится во внесенном правительством РФ в Госдуму законопроекте.

Документ (№343127-8) размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Этот документ расширяет круг лиц, имеющих право воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, которая проводится через многофункциональные центры (МФЦ), длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию. Сейчас она доступна россиянам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Законопроект вдвое – с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Минимальную планку долга предложено понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также проект разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам – через семь лет. Пока они лишены такой возможности, так как эти граждане получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки о наличии неоконченного в течение указанного срока исполнительного производства, получении госпособий на детей.

На первом этапе предполагается, что будут требоваться бумажные справки, но уже с 1 июля 2024 года предусмотрен переход на электронное получение от ФССП России и Социального фонда России сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сообщали в пресс-службе Минэкономразвития, которое разрабатывало законопроект.

Планируется, что закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования.