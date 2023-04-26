Совокупный долг банкротов в РФ в 2022 году вырос в 1,3 раза, до 2,1 трлн рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность юридических и физических лиц, признанных банкротами, в 2022 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза - до 2,1 трлн рублей, свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ.

Основной прирост долга обеспечил корпоративный сектор - задолженность банкротов-юридических лиц увеличилась с 1,21 трлн рублей в 2021 году до 1,67 трлн рублей в 2022-м. Однако количество компаний, признанных в 2022 году банкротами, уменьшилось на 12% по сравнению с 2021 годом - до 8,9 тыс. Сопоставимо сократилось и число завершенных дел о несостоятельности - их было 7052, годом ранее - 8319, указано в статистических данных.

В подавляющем большинстве случаев дело о несостоятельности организаций в 2022 году инициировали кредиторы (69,4%). Свои требования в 37,5% обращений заявители обосновывают наличием долга от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, на долг менее 500 тыс. рублей ссылаются около 30% заявителей, а на сумму от 3 млн до 10 млн рублей - порядка 18% кредиторов. При этом ссылка на долг свыше 1 млрд рублей встречалась только в 68 случаях.

Согласно данным Судебного департамента при ВС РФ, всего в суды за прошлый год поступило 25,7 тыс. заявлений о признании компаний несостоятельным, приняты к производству были только 18,7 тыс. из них.

Банкротство граждан

В минувшем году суды признали банкротами порядка 274 тыс. человек без учета индивидуальных предпринимателей. Банкротные процедуры были завершены в 198 тыс. дел, совокупный долг граждан по ним составил 384,72 млрд рублей (годом ранее - 320,7 млрд рублей), свидетельствует статистика.

В ней говорится, что всего в 2022 году в суды поступило 324,2 тыс. заявлений о несостоятельности граждан, приняты к производству 308,1 тыс. из них.

При этом граждане воспринимают эту процедуру как возможность освободиться от непосильных долгов и инициируют ее самостоятельно - 92,3% случаев в 2022 году. В почти 68% случаев (209,5 тыс.) граждане банкротятся из-за долга от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, из-за долга до 500 тыс. рублей - почти в четверти случаев. Долг свыше 1 млрд рублей стал поводом для 53 дел.