Спасательное судно направилось к севшему на мель на Сахалине иностранному сухогрузу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" следует к севшему на мель в районе сахалинского порта Шахтерск иностранному судну, сообщила пресс-служба областного управления МЧС РФ.

"В воскресенье из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", которое направляется к порту Шахтерск для оказания помощи судну "КС Хадонг" (KC Hadong), которое село на мель в районе порта", - говорится в сообщении.

В субботу в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе порта Шахтерск (Углегорский район) село на мель иностранное грузовое судно. На борту судна находятся 20 членов экипажа, пострадавших нет.

Аварийное судно планирует прибыть в Шахтерск 24 апреля.