Спасательное судно прибыло на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу

Планируется водолазный осмотр корпуса на предмет повреждений

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба" в понедельник прибыло к севшему на мель в районе сахалинского порта Шахтерск иностранному грузовому судну KC Hadong, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"Аварийно-спасательное судно прибыло в район происшествия в понедельник рано утром. Если позволит погода, планируется водолазный осмотр корпуса "КС Хадонг" на предмет повреждений", - сказал собеседник агентства.

В субботу в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе порта Шахтерск (Углегорский район) село на мель судно KC Hadong. На борту находятся 20 членов экипажа, пострадавших нет.