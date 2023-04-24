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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Российский корабль "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение в Японском море

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) проведет противолодочное учение в Японском море, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"БПК "Адмирал Трибуц" вышел из Владивостока для отработки задач по предназначению. В акватории Японского моря корабль "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение в соответствии с планом боевой подготовки флота", -говорится в сообщении.

На одном из морских полигонов флота экипаж корабля во взаимодействии с вертолетом морской авиации Ка-27ПЛ произведет поиск подводной лодки условного противника.

На одном из этапов учения личный состав минно-торпедной боевой части БПК "Адмирал Трибуц" выполнит учебно-боевое упражнение, в ходе которого применит против "вражеской" подводной лодки реактивные глубинные бомбы и торпедное оружие.

На учении в роли субмарины условного противника будет задействована одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

ТОФ Японское море
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