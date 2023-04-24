Почти 5,5 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил почти 5,5 тыс. случаев, скончались 34 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 5 458 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 382 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,6%", - сообщили в оперштабе.

По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 389 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 931.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 32 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 917 человек, или на 10,7% меньше в сравнении с 23 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 815 722 случая заражения коронавирусом, 398 07 умерших и 22 207 016 выздоровевших.