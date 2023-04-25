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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Почти 5,1 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,1 тыс. случаев, скончались 35 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 5 093 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 339 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 250,5%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 382 госпитализированных.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 субъекте РФ, снижение - в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 458 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 365.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человека, накануне сообщалось о 34 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 397 человек, или на 50,4% больше в сравнении с 24 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 820 815 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 142 умерших и 22 214 413 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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