Правительство предложило преференции строителям жилья в Крыму

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство предложило распространить действие механизма свободной экономической зоны (СЭЗ) на проекты в сфере жилищного строительства в Крыму, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании. Им станет проще выиграть и получить участки на которых будут возведены современные комфортные дома для жителей полуострова", - сказал он.

По его словам, регионы смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Такие квартиры в первую очередь предоставят льготникам. Это поможет повысить качество жизни в регионе, нарастить инвестиционную активность бизнеса, сказал премьер.

Он добавил, что в рамках созданной в Крыму СЭЗ на рубль льгот, предоставленных ее участникам, приходится более трех рублей частных капиталовложений. Всего их объем составил порядка 300 млрд рублей.

В марте вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что строители жилья могут стать резидентами СЭЗ в Крыму.

Как сообщал глава Минстроя Ирек Файзуллин, что в 2022 году в рамках работы СЭЗ в Крыму открыли 116 организаций и филиалов, было привлечено 22 млрд рублей инвестиций.

Минстрой с осени 2022 года стал ответственным за социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, а также четырех новых регионов.