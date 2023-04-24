МЧС будет отслеживать нарушителей противопожарного режима с помощью дронов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ будет отслеживать нарушителей противопожарного режима с помощью беспилотных летательных аппаратов уже на майских праздниках, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

"Мы будем мониторить ситуацию, потому что начнется дачный сезон, люди будут выходить на природу или будут разводить открытый огонь на своих приусадебных участках. Мы планируем использовать квадрокоптеры - беспилотные летательные аппараты. (...) С праздников мы эту работу начнем", - сказал Еникеев журналистам в понедельник.

"При наличии признаков правонарушения мы будем вручать соответствующие предостережения. Такие дистанционные формы контроля у нас имеются", - отметил он.

В МЧС напомнили, что с 1 марта разжигать мангал на приусадебных участках можно на расстоянии не менее 5 метров от дома. "Расположение мангалов тоже возможно мониторить с квадрокоптеров", - подчеркнул Еникеев.

По его данным, МЧС фиксирует рост числа пожаров во время приготовления еды.

"В результате приготовления пищи имеется рост пожаров и пострадавших при них людей на 15%. 30 случаев возгораний было зафиксировано в прошлом году, а на сегодняшний день уже 38 пожаров имеем", - сказал директор департамента.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками МЧС выписаны нарушителям уже свыше шести тысяч административных протоколов, добавил Еникеев.

Как сообщалось, за нарушение правил пожарной безопасности для гражданина сумма штрафа увеличена до 20 тыс. рублей, для других лиц - до 50 тыс. рублей, а для юридических - до 800 тыс. рублей.