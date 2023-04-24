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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Песков назвал ложью, что двойники работают за Путина в то время как он сидит в бункере

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Предположения о том, что у президента РФ Владимира Путина много двойников, которые вместо него участвуют в мероприятиях в то время как он находится в бункере, являются ложью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом", - сказал Песков.

Он заметил, что энергетике Путина можно только позавидовать. "Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", - добавил пресс-секретарь президента. При этом он отметил, что в простонародье "бункером" называется координационно-аналитический центр правительства, Белого дома.

"Это феноменальное, высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране, любые предвестники проблем в экономике, социальной сфере, медицине, технологиях и т.д.", - добавил Песков, предложив участникам просветительского марафона поспрашивать об этом центре у членов правительства, которые также будут гостями мероприятия.

"Вот такой у нас "бункер", но совсем не тот, о котором говорят неправду на коллективном Западе", - отметил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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