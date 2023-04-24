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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Беспилотник со взрывчаткой обнаружен в Богородском округе Подмосковья

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник со взрывчатым веществом обнаружили в лесном массиве возле садового некоммерческого товарищества (СНТ) на территории Богородского округа в Подмосковье, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин в понедельник.

"На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства, начиненный взрывчаткой. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалеку от своего дома", - написал Сухин в своем телеграм-канале.

В свою очередь в пресс-службе администрации со ссылкой на Единую диспетчерскую службу округа уточнили "Интерфаксу", что к беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 кг пластита. БПЛА и пакеты были изъяты.

В конце февраля сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал вблизи объекта гражданской инфраструктуры в подмосковной Коломне. Как заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате инцидента никто не пострадал.

Подмосковье
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