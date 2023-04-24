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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

Завод "Москвич" запустил главный конвейер
Автомобильный завод "Москвич"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бывший российский завод французского автоконцерна Renault, переименованный в "Москвич" после передачи правительству города, запустил главный конвейер, существенно увеличив производительность.

Как сообщила пресс-служба предприятия, теперь сборка осуществляется на полностью автоматизированной линии длиной 480 м. Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков.

"Производительность цеха сборки увеличилась более чем в два раза. Мы начали подготовку производства к старту мелкоузловой сборки", - говорится в сообщении завода.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" началась на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 года, через полгода после ухода из России Renault, которому ранее принадлежала площадка. Предприятие выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC - "Москвич 3" с ДВС и электрокар "Москвич 3е".

План производства "Москвича" на 2023 год - не менее 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электрокаров.

Москвич Renault Москва
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