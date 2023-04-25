Ленинградская АЭС выведет в плановый ремонт до конца июля энергоблок №3

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") 25 апреля выведет энергоблок №3 в плановый ремонт, который продлится три месяца, сообщила пресс-служба станции.

"24 апреля 2023 года на ЛАЭС начата поэтапная разгрузка энергоблока №3 РБМК-1000 для проведения планового среднего ремонта с выполнением работ по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки. (...) Полный останов энергоблока №3 планируется в 23:30 25 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Во время ремонта энергоблока планируется задействовать не менее 1,2 тыс. специалистов из числа ремонтных служб атомной станции и работников АО "Ленатомэнергоремонт" (филиал АО "Атомэнергоремонт").

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают три энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 2,65 ГВт. Энергоблок №5 ВВЭР-1200 с 20 апреля находится на краткосрочном ремонте.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) – действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) – в 2020 году. Еще два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 ЛАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями для энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.