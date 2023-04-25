Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Ленинградская АЭС выведет в плановый ремонт до конца июля энергоблок №3

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") 25 апреля выведет энергоблок №3 в плановый ремонт, который продлится три месяца, сообщила пресс-служба станции.

"24 апреля 2023 года на ЛАЭС начата поэтапная разгрузка энергоблока №3 РБМК-1000 для проведения планового среднего ремонта с выполнением работ по внутриреакторному контролю и управлению ресурсными характеристиками реакторной установки. (...) Полный останов энергоблока №3 планируется в 23:30 25 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Во время ремонта энергоблока планируется задействовать не менее 1,2 тыс. специалистов из числа ремонтных служб атомной станции и работников АО "Ленатомэнергоремонт" (филиал АО "Атомэнергоремонт").

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают три энергоблока, которые несут нагрузку согласно диспетчерскому графику в 2,65 ГВт. Энергоблок №5 ВВЭР-1200 с 20 апреля находится на краткосрочном ремонте.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) – действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) – в 2020 году. Еще два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 ЛАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями для энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.

Ленинградская АЭС Росэнергоатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Народный артист России Геннадий Богачев скончался в Петербурге

МИД РФ объявил о высылке молдавского дипломата из Москвы

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Лавров получил от Гутерриша письмо с идеями по реализации зерновой сделки

Что произошло за день: понедельник, 24 апреля

В РФ подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11 классов

В РФ подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11 классов

Песков назвал доносы отвратительной практикой

Дело Михаила Абызова

Росимущество продало арестованные акции экс-министра Абызова и начало продажу его квартир

Костин предложил отдавать активы недружественных иностранцев в управление

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });