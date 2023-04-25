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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Патрушев ожидает усиления кризисных явлений в мире на фоне противостояния РФ и Запада

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прогнозирует усиление кризисных явлений в мире на фоне противостояния России с коллективным Западом.

"Проводимая по линии научного совета аналитическая работа позволяет говорить о том, что кризисные явления в глобальном масштабе будут усиливаться", - заявил Патрушев на пленарном заседании научного совета при СБ РФ во вторник.

По его словам, коллективный Запад стремится нанести поражение России и обеспечить ее изоляцию в мире, при этом тормозя экономическое развитие "третьего" мира и ставя под вопрос благополучие Европы, в том числе в сфере энергетики и промышленного производства.

"Нам как никогда ранее необходимо работать на опережение. Понимать, какие действия предпримут наши оппоненты. Не просто отслеживать их, а видеть на несколько шагов вперед, заблаговременно вырабатывать упреждающие меры. (...) Считаю важным использовать возможности нашего совета для проведения дальнейшего системного анализа методов ведения Западом "гибридной войны" против России", - сказал Патрушев.

Он отметил, что в течение 2022 года на заседаниях секций научного совета обсуждалась проблематика противодействия США, НАТО и коллективному Западу в условиях развязанной против России "гибридной войны".

"Особое внимание было уделено прогнозированию развития обстановки в мире на фоне событий вокруг Украины, вопросам недопущения обострения ситуации в других частях постсоветского пространства, в том числе на Южном Кавказе, в Белоруссии и в Приднестровье", - заявил секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве России с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной военной техники.

"В ходе секционной работы по направлению социально-экономической безопасности представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз", - сказал секретарь СБ РФ.

Николай Патрушев Совбез РФ
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