Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Калужский губернатор сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша после посещения пункта сбора и общения с добровольцами сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев на волокиту. О кадровых перестановках он написал в Telegram.

По словам Шапши, люди после записи на "Госуслугах" могли несколько недель ждать ответа от военкомата.

"Важнейшая задача - работа с добровольцами, которые хотят служить Родине. Этой работой займется Андрей Иванов, военком Калуги и Ферзиковского района", - сообщил Шапша.

По словам губернатора, в военкомате "не место волоките и бюрократии", желающим служить нужно быстро оформлять все документы, включая медсправки. Для этого в призывном пункте в Калуге планируют организовать помещение, в котором добровольцы смогут разместиться на день-два. Также добровольцам нужно организовать питание, добавил губернатор.

"Косметический ремонт нам помогут сделать наши строители. Дал неделю на решение всех оргвопросов", - отметил Шапша.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Андрей Иванов Владислав Шапша Калуга Калужская область СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

В свердловском поселке Висим потушили пожар

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

Что произошло за день: вторник, 25 апреля

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей

Бывший завод Nokian Tyres в России в 2022 году впервые ушел в убыток

Правительство поддержало передачу аккредитации операторов ТО от РСА госведомству

Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России

Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России

Увеличение МРОТ с 1 января 2024 года затронет 4,8 млн россиян

Еще в одном населенном пункте Свердловской области сгорели три дома

Еще в одном населенном пункте Свердловской области сгорели три дома
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });