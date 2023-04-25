Калужский губернатор сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша после посещения пункта сбора и общения с добровольцами сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев на волокиту. О кадровых перестановках он написал в Telegram.

По словам Шапши, люди после записи на "Госуслугах" могли несколько недель ждать ответа от военкомата.

"Важнейшая задача - работа с добровольцами, которые хотят служить Родине. Этой работой займется Андрей Иванов, военком Калуги и Ферзиковского района", - сообщил Шапша.

По словам губернатора, в военкомате "не место волоките и бюрократии", желающим служить нужно быстро оформлять все документы, включая медсправки. Для этого в призывном пункте в Калуге планируют организовать помещение, в котором добровольцы смогут разместиться на день-два. Также добровольцам нужно организовать питание, добавил губернатор.

"Косметический ремонт нам помогут сделать наши строители. Дал неделю на решение всех оргвопросов", - отметил Шапша.