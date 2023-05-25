Роскомнадзор сообщил о блокировке в рунете более 172 тысяч фейков об СВО

Среди используемых для дезинформации тем РКН назвал состояние российской экономики, всеобщую мобилизацию и конспирологию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года заблокировал в рунете более 172 тысяч материалов с недостоверной общественно значимой информацией о специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В конце апреля в РКН сообщали о блокировке более 160 тысяч заведомо недостоверных сообщений по этой тематике.

"До начала специальной военной операции российское общество подвергалось ограниченным информационным атакам, а с февраля 2022 года они стали массированными", - отметило ведомство.

"Ни одна страна в мире не встречалась с таким информационным прессингом, с которым столкнулась сегодня Россия. Мониторинг и аналитика медиаполя позволяют прогнозировать угрозы подобных атак и заранее формировать сценарии их отражения", - сказал начальник дежурного отдела мониторинга средств массовых коммуникаций подведомственного РКН Главного радиочастотного центра Кирилл Золотов на 27-м Российском интернет-форуме РИФ2023. Его слова приводятся в сообщении РКН.

"С началом СВО стала очевидной ставка противника на классические принципы военной пропаганды, основанной на фейках, - заявили в службе. - Подход строится на том, что чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория".

Через месяц после начала СВО еще одним из направлений дезинформации стали недостоверные сообщения о состоянии российской экономики, которые, как заявляют в РКН, "не вызывают ощутимого отклика у пользователей", в связи с чем "производство фейковой информации по ним практически приостановлено".

"В качестве "последнего рывка" западная пропаганда задействовала еще три темы: неизбежность ядерной войны, всеобщая мобилизация населения России, а также конспирологические теории, построенные на разного рода предсказаниях и даже суевериях", - говорится в сообщении.