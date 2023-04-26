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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I квартале упал в годовом выражении в 2,8 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в России в I квартале 2023 года снизилось в годовом выражении в 2,8 раза (на 64,6%), до 86,4 тыс.

В марте их было выпущено 32,6 тыс. штук (-20,3% г/г) - столько же, как и в феврале, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Производство грузовиков в марте выросло год к году на 6,7%, до 15,1 тыс. шт. (+19,8% к февралю-2023). За январь-март их было выпущено 33,5 тыс. (-17,6%)

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за март было выпущено на 29,7% больше в годовом выражении и на 18,5% больше, чем в феврале этого года - 1,2 тыс. За 3 месяца их выпуск подрос на 0,9%, до 2,8 тыс. единиц.

Двигателей внутреннего сгорания в марте в РФ произведено 18,9 тыс. шт. - на 9,9% меньше, чем в марте прошлого года, и на 22,1% больше, за февраль текущего. В I квартале их производство упало на 55,1%, до 44,9 тыс.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств в январе-марте 2023 г. составил 7,7 тыс. шт., что на 30,9% меньше прошлогоднего результата. Абсолютного показателя их производства за март Росстат не приводит, отмечая, что он был на 3,7% выше прошлогоднего и на 26,8% превзошел уровень февраля 2023 года.

Росстат
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