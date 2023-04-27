Минтранс РФ установил ценовой предел для сертификации беспилотников до 30-70 млн руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ установил ценовой предел для сертификации беспилотных авиационных систем (БАС) в размере 30-70 млн рублей, сообщил замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров на заседании секции "Цифровая трансформация транспорта" совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, посвященном развитию беспилотной авиации.

"Минтрансом России издан приказ об установлении предельной стоимости сертификации. Если взять БАС-200, который получил сертификат типа в конце прошлого года, то его сертификация без учета ОКР и затрат на разработку беспилотников обошлась в 109 млн руб., а первый полет - в 32 млн руб. Приказ Минтранса эти стоимостные характеристики понижает до 30-70 млн руб. в зависимости от типа беспилотника", - заявил Ядров.

БАС-200 - первый сертифицированный в РФ беспилотник вертолетного типа взлетной массой более 30 кг. Разработан и произведен структурами "Вертолетов России (входят в "Ростех"). БАС-200 планируется применять в недропользовании, топливно-энергетическом комплексе, логистике, экологии, сельском и лесном хозяйстве.