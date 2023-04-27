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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичного управления министерства юстиции о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова" (признан в РФ иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Исковое заявление удовлетворено", - сообщили агентству в суде в четверг.

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Требования Минюста были связаны с претензиями по поводу проведения центром мероприятий вне региона регистрации - Москвы - и участия в подобных мероприятиях.

"Сова" исковые заявление не признала и просила Мосгорсуд отклонить иск. Центр намерен обжаловать решение.

Информационно-аналитический центр "Сова" был основан в 2002 году. Директор центра - бывший член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский.

Мосгорсуд Минюст Сова
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