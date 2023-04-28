Шойгу заявил о задействовании против РФ военного потенциала почти всех стран НАТО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели в пятницу.

"Таким образом, - констатировал он, - был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО".