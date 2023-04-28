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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Шойгу заявил о задействовании против РФ военного потенциала почти всех стран НАТО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели в пятницу.

"Таким образом, - констатировал он, - был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
НАТО Сергей Шойгу Украина Минобороны РФ
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