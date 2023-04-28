Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Набиуллина допустила перенос сроков эксперимента с цифровыми рублями

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пилот Банка России с реальными цифровыми рублями может продлиться дольше, чем до конца 2023 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЭкономикаЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базыЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базыЧитать подробнее

ЦБ 22 марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные сроки (с 1 апреля). Но эксперимент так и не стартовал из-за отсутствия необходимой правовой основы. На данный момент пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля принят Госдумой в первом чтении.

"До широкого распространения цифровых рублей должен успешно завершиться пилот. Мы будем проводить его столько, сколько нужно, как минимум до конца этого года, может быть дольше", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ работает над реализацией офлайн-режима цифрового рубля, но пока не готов озвучить конкретные сроки его внедрения.

"Что касается технологии использования цифровых рублей там, где нет интернета, мы считаем, что это одно из потенциальных преимуществ цифрового рубля. Работаем над этим, это сложная технологическая задача, находится в проработке. Мы о сроках сможем сказать, когда будем уверены, что эта технология уже готова", - отметила глава ЦБ.

Ранее ЦБ заявлял, что планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить на ограниченном количестве операций и клиентов банков в режиме "Friends and family". Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение, переводы между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем этот список будет расширен, отмечал регулятор.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго сказали, что продажа "Фортума" и "Юнипро" пока не рассматривается

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });