Набиуллина допустила перенос сроков эксперимента с цифровыми рублями

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пилот Банка России с реальными цифровыми рублями может продлиться дольше, чем до конца 2023 года, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ 22 марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные сроки (с 1 апреля). Но эксперимент так и не стартовал из-за отсутствия необходимой правовой основы. На данный момент пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля принят Госдумой в первом чтении.

"До широкого распространения цифровых рублей должен успешно завершиться пилот. Мы будем проводить его столько, сколько нужно, как минимум до конца этого года, может быть дольше", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ работает над реализацией офлайн-режима цифрового рубля, но пока не готов озвучить конкретные сроки его внедрения.

"Что касается технологии использования цифровых рублей там, где нет интернета, мы считаем, что это одно из потенциальных преимуществ цифрового рубля. Работаем над этим, это сложная технологическая задача, находится в проработке. Мы о сроках сможем сказать, когда будем уверены, что эта технология уже готова", - отметила глава ЦБ.

Ранее ЦБ заявлял, что планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить на ограниченном количестве операций и клиентов банков в режиме "Friends and family". Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение, переводы между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем этот список будет расширен, отмечал регулятор.