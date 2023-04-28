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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Калининградские власти контролируют отправку частных посылок в "большую Россию"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области обеспечит беспроблемную доставку личных посылок из региона в "большую" Россию, пообещал в Telegram губернатор региона Антон Алиханов.

"Держим на контроле ситуацию с оформлением почтовых отправлений из Калининградской области в "большую" Россию через службы доставки. По итогам совещания с бизнесом Калининградская таможня опубликовала разъяснения по этому вопросу", - написал он.

По его словам, региональное Министерство экономики и промышленности продолжит взаимодействовать с курьерскими компаниями, чтобы убедиться в работоспособности новых регламентов.

Как объяснила региональная таможня, "Почта России" сейчас является единственным "назначенным почтовым оператором", который уполномочен доставлять посылки из Калининградской области в "большую" Россию и обратно. Калининградцы могут выбрать другой способ отправки груза, в частности - компанией-перевозчиком, но в этом случае он не считается почтовым отправлением.

При отправке посылок должно быть соблюдено одно из двух условий.

Вывоз товаров осуществляется физлицом в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже. Второе, товары передаются перевозчику, если транспортировка выполняется по договору перевозки и осуществляется физлицом лично или лицом, им уполномоченным на такую передачу товаров, при предъявлении документов, удостоверяющих личность лица и его полномочия.

"Таким образом, физическое лицо имеет возможность выбрать любой способ перемещения почтовых грузов для личного пользования", - заключили в таможенной службе.

Непонятная ситуация с личными посылками возникла в апреле, когда для жителей Калининградской области ввели новые требования к отправке посылок в "большую" Россию. Из-за поправок в закон об Особой экономической зоне службы доставки прекратили их прием. В отделениях "Почты России" появились объявления для клиентов-физлиц о требованиях к описи отправлений.

Антон Алиханов Калининградская область Почта России ФТС
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