Поправки о продлении сроков инвестирования для резидентов Калининградской ОЭЗ прошли I чтение

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет увеличить с 3 до 6 лет срок инвестиционного проекта, реализуемого на территории Калининградской области для компаний, включенных в реестр резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Законопроект № 316707-8 был внесен в палату 17 марта.

"Заявление о внесении изменений в инвестиционную декларацию в части увеличения срока осуществления капитальных вложений с трех до шести лет может быть подано резидентом до 31 декабря 2023 г", - говорится в документе.

Кроме того, с одного до трех рабочих дней увеличивается срок уведомления заявителя о включении или об отказе во включении в реестр.

Также утрачивают силу положения, предусматривающие, что в случае исключения резидента из реестра до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации указанный резидент обязан уплатить налоги, не уплаченные им в связи с использованием особого порядка уплаты налогов.

В заключении думского комитета по экономической политике на законопроект сказано, что в период санкционного давления возникли существенные трудности при перемещении товаров в Калининградскую область через территорию ЕС с остальной части территории России и обратно.

"Резиденты ОЭЗ столкнулись с такими проблемами, как разрыв налаженных партнерских связей, изменения в политике осуществления поставщиками предпринимательской деятельности, рост стоимости перевозок и переориентирование с сухопутного транспорта на морской, перебои в поставках сырья и комплектующих", - написали депутаты.

Комитет отмечает, что продление срока инвестирования для исполнения принятых резидентами ОЭЗ обязательств по размеру капитальных вложений будет способствовать сохранению инвестиционной активности.