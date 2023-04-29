Власти Севастополя заявили, что горящий резервуар не несет угрозы для гражданских объектов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Резервуар с топливом, который горит в Севастополе из-за вероятного попадания дрона, находится на территории порта в удалении от гражданских объектов, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора города.

"Гражданским объектам (ничего) не угрожает, так как нефтяной терминал находится на территории порта, которая расположена в отдалении от гражданских объектов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что губернатор Михаил Развожаев находится на месте ЧП.

"Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда", - написал в соцсети глава города.

Губернатор уточнил, что никто из людей не пострадал.

Развожаев также сообщил, что возглавил оперативный штаб и работает на месте ЧП вместе с руководителями правоохранительных органов.

"Четвертый уровень пожара - самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - отметил он.

Ранее губернатор сообщал, что резервуар с топливом, по предварительной информации, загорелся в субботу утром из-за попадания беспилотника. Пожару площадью около 1000 кв. м присвоен четвертый класс.